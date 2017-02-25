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fitch'in azerbaycan ve yunanistan kararı

FİTCH'İN AZERBAYCAN VE YUNANİSTAN KARARI

Internasyonal kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten meydana getirilen yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde korunduğu, görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:31
Puan Ver : Fitch'in Azerbaycan Ve Yunanistan Kararı(7/10)6


Internasyonal kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten meydana getirilen yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde korunduğu, görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.



BANKACILIK SEKTÖRÜ ZAYIF



Petrolden elde edilmiş yüksek gelir yardımıyla ülkede kamu borcunun düşük olduğu vurgulanan açıklamada, ekonominin hidrokarbon sektörüne bağımlılığının yüksek, bankacılık sektörünün ise zayıf olduğu açıklandı.



Açıklamada, Azerbaycan'ın not görünümünün negatif olmasıyla ilgili de makroekonomik ve finansal sektördeki düzenlemeler sebebiyle devam eden risklere ve belirsizliklere yer verildi.



Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen senenin sonunda yüzde 22,5 olduğu kaydedilen açıklamada, düşük petrol tutarları sebebiyle cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen yıl yüzde 2,9 bulunduğunun tahmin edildiğine değinildi.



Açıklamada, ekonomik çeşitlilikle ilgili gelişmelerin yavaş devam etmiş olduğu, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Şah Deniz-2 sahasından 2019 senesinde üretilecek doğalgazın ekonomik büyümeyle ilgili beklentileri pozitif etkileyeceği görüşleri aktarıldı.



YUNANİSTAN



Fitch Ratings, Yunanistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "CCC" seviyesinde korunduğunu duyurdu.



Yunanistan ile ilgili açıklamada, hükümetin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurtarma planı şartlarına uyduğu sadece kreditörlerle Internasyonal Para Fonu (IMF) içinde Yunanistan'ın kamu borcunun uzun dönemde sürdürebilirliği hakkında anlaşmazlıklar olduğuna yer verildi.



 



kaynak:teknolizce








Etiketler: Fitch  İn  Azerbaycan  Ve  Yunanistan  Kararı    haber

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