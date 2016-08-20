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fitch türkiye'nin notunu korudu, görünümünü negatife çekti

FİTCH TÜRKİYE'NİN NOTUNU KORUDU, GÖRÜNÜMÜNÜ NEGATİFE ÇEKTİ

Kredi derecelendirme kuruluş Fitch, Türkiye'nin 'BBB-' olan kredi notunu teyit ederken 'durağan' olan görünümünü 'negatif'e çekti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 12:02
Puan Ver : Fitch Türkiye'nin Notunu Korudu, Görünümünü Negatife Çekti(0/10)


Kredi derecelendirme kuruluş Fitch, Türkiye'nin 'BBB-' olan kredi notunu teyit ederken 'durağan' olan görünümünü 'negatif'e çekti. Kuruluş değerlendirmesinde darbe girişiminin politik riskleri arttırdığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 'BBB-' seviyesindeki kredi notunun korunduğu ancak not görünümünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve onu izleyen gelişmeler nedeniyle 'negatif'e çekildiği bildirildi.



Darbe girişimiyle Türkiye'nin siyasi istikrarına yönelik risklerin yükseldiğine dikkat çeken kuruluş, siyasal belirsizliğin ekonomi politikaları için de risk oluşturduğunu ve ülkenin ekonomik performansını etkilemesinin beklendiğini belirtti.








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