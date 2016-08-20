

Kredi derecelendirme kuruluş Fitch, Türkiye'nin 'BBB-' olan kredi notunu teyit ederken 'durağan' olan görünümünü 'negatif'e çekti. Kuruluş değerlendirmesinde darbe girişiminin politik riskleri arttırdığını belirtti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 'BBB-' seviyesindeki kredi notunun korunduğu ancak not görünümünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve onu izleyen gelişmeler nedeniyle 'negatif'e çekildiği bildirildi.







Darbe girişimiyle Türkiye'nin siyasi istikrarına yönelik risklerin yükseldiğine dikkat çeken kuruluş, siyasal belirsizliğin ekonomi politikaları için de risk oluşturduğunu ve ülkenin ekonomik performansını etkilemesinin beklendiğini belirtti.