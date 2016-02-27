

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye not değerlendirmesini açıkladı.



Kuruluş, Türkiye'nin BBB - kredi notu ve durağan görünümünü teyit etti.



Ekonomistler, Fitch'in Türkiye değerlendirmesinde kredi notu ve durağan görünümü değiştirmeyeceğini tahmin ediyordu.







MALİ DİSİPLİN KORUNDU







Fitch açıklamasında teyit kararına Türkiye'nin mali disiplinini 2015'te gerçekleşen iki seçime rağmen korunması gerekçe gösterilirken, şu ifadelere yer verildi:



"Mali disiplin 2015'te iki çekişmeli seçime rağmen korundu. Genel kamu açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 1,3'den yüzde 1,2'ye düştü. Bunun sonucunda, aynı kredi notuna sahip olan ülkelerde ortalama yüzde 42,6 seviyesinde bulunan kamu borcu/GSYH oranı 2015 sonu itibarıyla yüzde 32,6'ya geriledi." Öte yandan, açıklamasında sığınmacılara ve artırılan güvenlik önlemlerine yönelik harcamaların bütçe üzerinde baskı yaratabileceğine işaret eden Fitch Ratings, ayrıca jeopolitik görünümün de kötüleştiğini ileri sürdü.







TÜRKİYE YÜZDE 3,5 BÜYÜR







Türkiye'nin 2016 ve 2017'de yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Kuruluş, Türkiye'nin cari açığının bu yıl yüzde 3,5 olmasını bekliyor.