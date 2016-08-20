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fitch türkiye'nin 'bbb-' kredi notunu teyit ederken görünümü negatife çekti

FİTCH TÜRKİYE'NİN 'BBB-' KREDİ NOTUNU TEYİT EDERKEN GÖRÜNÜMÜ NEGATİFE ÇEKTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin 'BBB-' kredi notunu teyit etti ve "durağan" görünümünü "negatif"e çekti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 10:51
Puan Ver : Fitch Türkiye'nin 'bbb-' Kredi Notunu Teyit Ederken Görünümü Negatife Çekti(0/10)


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin 'BBB-' kredi notunu teyit etti ve "durağan" görünümünü "negatif"e çekti.



Fitch değerlendirmesinde, Temmuz ayındaki başarısız darbe girişiminin politik dengeye olan riskleri yükselttiğini belirtti. Otoritelerin darbeye temizlik yaparak cevap verdiğini ve şimdiye kadar şüpheli 70,000 kişinin kamu sektöründen uzaklaştırıldığını hatırlattı. Temizliğin boyutunun ise güç ve devamlılıkta belirsizlik oluşturduğunu belirtti. Darbenin arkasındakilerden gelecek potansiyel aksamaların olasılığıyla, güçler ayrılığının net olmadığını söyledi. Darbe karşıtı büyük sayıdaki halk desteğinin ve politik partilerdeki birliğin oluşan çatlakları azaltabileceğini ifade etti.








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