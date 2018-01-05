FİTCH: TÜRKİYE, 5 YILDA YÜZDE 4,8 BÜYÜYECEK
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin gelecek beş yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini beklediğini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in hazırladığı raporda, Hindistan'ın yıllık ortalama yüzde 6,7 ile en yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu , Çin ve Endonezya'nın 5,5'le Hindistan'ı takip edeceği öngörüldü- Kuruluş, en iyi üçüncü büyüme potansiyeline sahip Türkiye'nin ise gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulundu.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Çin ve Endonezya'nın yıllık ortalama 5,5 potansiyel büyüme oranıyla Hindistan'ı takip edeceği öngörüsünde bulunan Fitch analistleri, üçüncü sırada yer alan Türkiye'nin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahminine yer verdi.
Raporda, Türkiye'nin potansiyel büyüme performansını yakalayabilmesinin, yüksek yatırım oranlarının sürmesine bağlı olduğuna işaret edilirken, sermaye akışlarında yaşanabilecek uzun süreli bir yavaşlamanın da yatırımlar açısından kırılganlık yaratabileceği uyarısında bulunuldu.
BÜYÜME DİĞER YÜKSELEN PİYASALARDA ZAYIF KALACAK
Fitch Ratings, değerlendirdiği diğer 6 yükselen piyasa ekonomisinden Meksika, Polonya ve Güney Kore'nin gelecek 5 yıla ilişkin potansiyel büyüme oranlarının yıllık ortalama yüzde 2,5 ila 3 arasında seyredeceğini öngördü.
Derecelendirme kuruluşu, Güney Afrika, Rusya ve Brazilya'nın potansiyel büyüme oranlarının ise yıllık ortalama yüzde 2'nin altında kalmasının beklendiğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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