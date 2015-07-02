FİTCH RATİNGS: 'MÜZAKERELER DURMA NOKTASINDA'
Yunanistan'a bir şok da önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Fitch Ratings'ten geldi.
Yunanistan'a bir şok da önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Fitch Ratings'ten geldi. Fitch Ratings'ten yaptığı yazılı açıklama ile Yunanistan'ın kredi notunun düşürülme sebebini açıkladı ve Yunanistan hükümeti ve resmi kreditörleri arasındaki müzakerelerin neredeyse durma noktasına gelmesini kredi notunun düşmesinde gerekçe olarak gösterdi.
Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notu "CCC"den "CC"ye düştü
Fitch Ratings yaptığı açıklamayla birlikte hali hazırda CCC olan Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu düşürerek CC yaptı. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve resmi kreditörleri arasındaki müzakerelerin şu anki durumu bu not düşüşünün sebebi oldu. Standard & Poor's (S&P) da Yunanistan'ın kredi notunu yakın zamanda değerlendirerek benzer sebeplerden "CCC" olan notunu "CCC-"ye indirmişti.
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