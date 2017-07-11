Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti
Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı
Sokak Ortasında Hayat Kurtaran Aile Hekimi Ödül Aldı
Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı
Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
Fetö'nün 'ümitçi Timi'ne Baskın: 13 Gözaltı Kararı
25 Yaşında, 38 Ameliyat Geçirdi, Son Bir İsteği Var
Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
"Ben Polisim Kavga Etmeyin" Dedi, Darp Edildi
Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi
'afrodit' Yaşını Ortaya Çıkaran İsmi Mahkemeye Veriyor
Bütün Mahalle Ayaklandı! Ödev Projesini Bomba Sandılar
Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
Fitch Ratings, Enerjisa'nın Notunu Aa Olarak Açıkladı

Fitch Ratings, EnerjiSA'nın Notunu AA Olarak Açıkladı

FİTCH RATİNGS, ENERJİSA'NIN NOTUNU AA OLARAK AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, EnerjiSA Enerji AŞ'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA olarak açıkladı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:03
Puan Ver : Fitch Ratings, Enerjisa'nın Notunu Aa Olarak Açıkladı(8/10)4

Enerjisa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"DAHA TAHMİN EDİLEBİLİR KAZANÇLARA SAHİP"

Fitch Rating ise şirketin kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamada, Enerjisa'nın diğer değerlendirilen şirketlere kıyasla daha tahmin edilebilir kazançlara sahip olduğunu kaydetti.

Derecelendirme kuruluşu, Enerjisa'nın faaliyetlerinin niteliği, olumlu pazar reformları ve şirketin öngörülebilir nakit akışı ile deneyimli hissedarlarının da kredi notunu destekleyen faktörler olduğunu vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fitch  Ratings  Enerjisa  Nın  Notunu  Aa  Olarak  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER