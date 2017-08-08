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Fitch Ratings, ekonomik büyüme tahminini açıkladı

FİTCH RATİNGS, EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'e yükseltildiğini açıkladı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Fitch Ratings, Ekonomik Büyüme Tahminini Açıkladı(8/10)4

Fitch Ratings, "Küresel Ekonomik Görünüm" güncelleme raporunda büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'e, 2018 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseltildiği belirtildi.



BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 6,3'E YÜKSELDİ



Raporda, Çin'in ikinci çeyrekte yıllık bazda reel büyümesinin yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,2 baz puan artırılarak yüzde 6,7'ye, 2018'e ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,4 baz puan artırılarak yüzde 6,3'e yükseltildiği kaydedildi.



"GELİŞMEKTE OLAN PAZARLARIN İTİCİ GÜCÜYLE BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ"



Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, "Yukarı yönlü revizyonlar, ağrılıklı olarak özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan pazarların itici gücüyle yapıldı. Çin'deki ekonomik toparlanma tahmin edilenden daha belirgin bir şekilde gerçekleşti. Veriler gelişmiş ve gelişen piyasa ekonomilerinde senkronize küresel bir büyümeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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