FİTCH RATİNGS, EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'e yükseltildiğini açıkladı.
Fitch Ratings, "Küresel Ekonomik Görünüm" güncelleme raporunda büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'e, 2018 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseltildiği belirtildi.
BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 6,3'E YÜKSELDİ
Raporda, Çin'in ikinci çeyrekte yıllık bazda reel büyümesinin yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,2 baz puan artırılarak yüzde 6,7'ye, 2018'e ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,4 baz puan artırılarak yüzde 6,3'e yükseltildiği kaydedildi.
"GELİŞMEKTE OLAN PAZARLARIN İTİCİ GÜCÜYLE BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ"
Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, "Yukarı yönlü revizyonlar, ağrılıklı olarak özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan pazarların itici gücüyle yapıldı. Çin'deki ekonomik toparlanma tahmin edilenden daha belirgin bir şekilde gerçekleşti. Veriler gelişmiş ve gelişen piyasa ekonomilerinde senkronize küresel bir büyümeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar