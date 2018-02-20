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Fitch, Krizdeki Yunanistan'ın Kredi Notunu Yükseltti

FİTCH, KRİZDEKİ YUNANİSTAN'IN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın kredi notunun 'B-'den 'B' seviyesine yükseltti.

Tarih : 20 Şubat 2018, 01:30
Puan Ver : Fitch, Krizdeki Yunanistan'ın Kredi Notunu Yükseltti(7/10)6


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın kredi notunu "B-"den "B" seviyesine yükseltti.



YUNANİSTAN'IN KREDİ NOTU YÜKSELDİ



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "B-"den "B" seviyesine yükseltildiği, kredi notu görünümünün ise "pozitif" olduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Fitch, devam eden gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin desteği ile genel kamu borcu sürdürülebilirliğinin iyileşeceğine inanmaktadır." ifadesine yer verildi.



"ÜÇ ÇEYREKTİR BÜYÜME KAYDETTİ"



Yunanistan'da politik riskin azalmasının, 2020'de yürürlüğe girecek mali önlemlerin de kamu borcunun azaltılmasında etkili olmasının beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, " Ekonomi iyileşiyor. Yunan ekonomisi 2006 yılından bu yana ilk kez son üç çeyrektir büyüme kaydetti. Yunan ekonomisindeki büyüme temel olarak ihracat tabanlı. Büyümede iç tüketimin ağırlığı azalıyor. Rekabet gücünün artışına ek olarak dış talebin güçlenmesi ihracatı destekledi." ifadesine yer verildi.



Yunanistan ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 2,1, gelecek yıl ise yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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