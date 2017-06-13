

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Katar'ın yabancı ve yerli para cinsinden "AA" olan kredi notunun "negatif izlemeye" (RWN) alındığı belirtilerek, ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu.



Bazı Arap ülkeleri ile yaşadığı krizin Katar için belirsizliğe yol açtığına değinilen açıklamada, bu durumun sürmesi halinde Katar ekonomisi ve kredi ölçütlerinin olumsuz etkileneceği kaydedildi



Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'la olan tüm kara, deniz ve hava ulaşımını kestiğine dikkat çekilerek, Katar'ın yüksek kaynakları sayesinde gerekli malları yine de tedarik edebileceği ancak bunun hükümet üstünde yük oluşturacağı ifade edildi.



Katar üzerinde uygulanan izolasyonun uzun sürmesi durumunda ülke ekonomisinin ve iş dünyasının ciddi şekilde etkileneceği vurgulandı. İzolasyonun kamu finansmanına da olumsuz yansıyacağı bildirildi.







kaynak:ahaber