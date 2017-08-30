FİTCH, KATAR'IN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik negatif izlemenin kredi notunun "AA" dan "AA-"ya indirilmesiyle sonuçlandığı bildirildi.
"KRİZ KISA VADEDE ÇÖZÜLEMEZ"
Not indirim kararına, Katar'ın bazı komşuları tarafından bir süredir siyasi ve lojistik izolasyona tabi tutulmasını gerekçe gösteren kuruluş analistleri, krizin kısa vadede çözülmesinin mümkün görünmediği öngörüsünde bulundu.
"PAZARLIK POZİSYONLARI BİRBİRİNE ÇOK UZAK"
Bu nedenle, ülkenin not görünümün negatif olarak belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki bir grup ülke, Katar'a yönelik ablukalarını sürdürüyor. Bu ülkelerin Katar ile olan hava, kara ve deniz sınırlarının çoğu kapalı kalmaya devam ediyor. Uluslararası arabuluculuk çabaları halen devam etmekte olsa da önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Bize göre, Katar ve abluka uygulayan ülkeler arasındaki pazarlık pozisyonları hala birbirine çok uzak."
KATAR'IN YÜZDE 2 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR
Açıklamada, petrol ve doğal gaz sevkiyatlarında önemli bir aksama yaşanmamasının olumlu değerlendirilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyor.
Fitch Ratings, Katar'ın kredi notunu bazı Arap ülkeleriyle yaşadığı kriz nedeniyle 12 Haziran'da negatif izlemeye almıştı.
Kaynak: haberinburada
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