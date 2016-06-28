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fitch ingiltere'nin kredi notunu düşürdü

FİTCH İNGİLTERE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alan İngiltere'nin kredi notunu "AA+"dan "AA"ya düşürdü, not görünümünü "negatif"e çekti.

Tarih : 28 Haziran 2016, 09:40
Puan Ver : Fitch İngiltere'nin Kredi Notunu Düşürdü(8/10)8


Fitch Ratings'ten not indirimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada,  AB'den ayrılmanın İngiltere'nin ekonomik büyümesini keskin şekilde yavaşlatacağı,  kamu finansmanını ve siyasal sürekliliği olumsuz etkileyeceği belirtildi.



Referandumun ülkede yarattığı karışıklık ve Başbakan David Cameron'ın  görevini ekimde bırakacağını bildirmesinin, belirsizliği artıran faktörler olarak  sıralandığı açıklamada, "İskoçya'da oy kullananların çoğunun AB'de kalmayı seçmiş  olması, kısa ve orta vadede İskoç bağımsızlığının ikinci kez referanduma  götürülmesini muhtemel kıldı." ifadelerine yer verildi.



- Büyüme beklentileri aşağı çekildi



İngiltere'nin bu yılki büyüme beklentisinin Brexit'in yarattığı  belirsizlik gerekçe gösterilerek yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya indirildiği  belirtilen açıklamada, gelecek iki yıla yönelik büyüme tahminlerinin de yüzde  2,0'den yüzde 0,9'a çekildiği kaydedildi.



Fitch'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:



"Ayrıca, orta vadeli büyüme beklentileri AB'ye ihracatın daha  elverişsiz şartlara tabi olması, daha az göç ve düşük doğrudan yabancı yatırımlar  nedeniyle daha zayıf olacaktır. Sterlinin değerindeki adaptasyon ve iş  ortamındaki değişimler de büyümeyi etkileyebilir."



Buna ilave olarak, İngiltere'nin bütçe açığının geleceki 3 yıl içinde  gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,6'sına yükseleceği tahmininde bulunulan  açıklamada, söz konusu oranın, AB'de kalınması durumunda yüzde 2,8 seviyesinde  kalmasının beklendiği ifade edildi.



- S&P İngiltere'nin notunu saatler önce düşürmüştü



Fitch'in açıklamasından saatler önce Standard & Poor's (S&P) da  İngiltere'nin “AAA” seviyesindeki kredi notunu iki kademe birden düşürerek “AA”ya  çektiğini bildirmişti.



Kuruluşun açıklamasında ülkenin kredi notunun, 23 Haziran'da yapılan  referandumdan Brexit kararının çıkmasıyla artan belirsizlik ortamı nedeniyle  indirildiği ve ülkenin not görünümünün “negatifte” bırakıldığı kaydedilmişti.



Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24  Haziran'da İngiltere'nin kredi notu görünümünü "durağandan" "negatife"  düşürdüğünü açıklamıştı.








Etiketler: Fitch  İngiltere  Nin  Kredi  Notunu  Düşürdü    haber

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