

Fitch Ratings'ten not indirimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AB'den ayrılmanın İngiltere'nin ekonomik büyümesini keskin şekilde yavaşlatacağı, kamu finansmanını ve siyasal sürekliliği olumsuz etkileyeceği belirtildi.







Referandumun ülkede yarattığı karışıklık ve Başbakan David Cameron'ın görevini ekimde bırakacağını bildirmesinin, belirsizliği artıran faktörler olarak sıralandığı açıklamada, "İskoçya'da oy kullananların çoğunun AB'de kalmayı seçmiş olması, kısa ve orta vadede İskoç bağımsızlığının ikinci kez referanduma götürülmesini muhtemel kıldı." ifadelerine yer verildi.







- Büyüme beklentileri aşağı çekildi







İngiltere'nin bu yılki büyüme beklentisinin Brexit'in yarattığı belirsizlik gerekçe gösterilerek yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya indirildiği belirtilen açıklamada, gelecek iki yıla yönelik büyüme tahminlerinin de yüzde 2,0'den yüzde 0,9'a çekildiği kaydedildi.







Fitch'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:







"Ayrıca, orta vadeli büyüme beklentileri AB'ye ihracatın daha elverişsiz şartlara tabi olması, daha az göç ve düşük doğrudan yabancı yatırımlar nedeniyle daha zayıf olacaktır. Sterlinin değerindeki adaptasyon ve iş ortamındaki değişimler de büyümeyi etkileyebilir."







Buna ilave olarak, İngiltere'nin bütçe açığının geleceki 3 yıl içinde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,6'sına yükseleceği tahmininde bulunulan açıklamada, söz konusu oranın, AB'de kalınması durumunda yüzde 2,8 seviyesinde kalmasının beklendiği ifade edildi.







- S&P İngiltere'nin notunu saatler önce düşürmüştü







Fitch'in açıklamasından saatler önce Standard & Poor's (S&P) da İngiltere'nin “AAA” seviyesindeki kredi notunu iki kademe birden düşürerek “AA”ya çektiğini bildirmişti.







Kuruluşun açıklamasında ülkenin kredi notunun, 23 Haziran'da yapılan referandumdan Brexit kararının çıkmasıyla artan belirsizlik ortamı nedeniyle indirildiği ve ülkenin not görünümünün “negatifte” bırakıldığı kaydedilmişti.







Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24 Haziran'da İngiltere'nin kredi notu görünümünü "durağandan" "negatife" düşürdüğünü açıklamıştı.