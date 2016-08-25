Giyilebilir cihaz pazarının en başarılı şirketlerinden biri olan Fitbit'in bu yılın sonunda çıkaracağı yeni cihazları ilk kez görüldü. Bu cihazlar Charge ve Flex'in yenilenmiş halleri olacak.



Giyilebilir cihaz pazarının en başarılı şirketlerinden biri olan Fitbit'in bu yılın sonunda çıkaracağı yeni cihazları ilk kez görüldü. Bu cihazlar Charge ve Flex'in yenilenmiş halleri olacak.







Bildiğiniz gibi Sony, LG, HTC gibi birçok dev firma giyilebilir cihaz alanına büyük yatırımlar yapıyor. Ancak bu alana öncülük eden firmaların başında bu teknoloji devleri değil Fitbit geliyor. Daha çok fitness takip cihazları ile tanınan şirket akıllı bileklik ve akıllı saat alanında en başarılı firmalardan biri. Şirketin en popüler cihazlarının başında ise Charge ve Flex geliyor.



Bu popüler cihazlarını yenilemeye hazırlanan Fitbit; Charge 2 ve Flex 2'yi bu yılın son aylarında satışa çıkaracak. Bu yeni giyilebilir cihazlar için bekleyiş sürerken, her iki cihaz da ilk kez görüldü. Flex 2, tasarım olarak Flex ile hemen hemen aynı. Charge 2'de ise tasarımsal olarak önemli değişiklikler mevcut.



İlk olarak Charge 2'nin ekranı Charge'dan biraz daha büyük olacak. Ayrıca Charge 2 yenilenen kordonu sayesinde daha çok akıllı saatlere benziyor. Bu da cihazın bir önceki modele kıyasla çok daha popüler olmasını sağlayabilir. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil ama sızdırılan bu görüntülerde Charge 2'nin ekranında 27 Kasım tarihi görülüyor.



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