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fitbit ilk akıllı saatini ertelemek zorunda kaldı

FİTBİT İLK AKILLI SAATİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Akıllı bileklikleri ile tanıdığımız Fitbit, ilk akıllı saatini ertelemek zorunda kaldı. Şirket ürünün test aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle erteleme kararını aldı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:57
Puan Ver : Fitbit İlk Akıllı Saatini Ertelemek Zorunda Kaldı(7/10)9


Akıllı bileklikleri ile tanıdığımız Fitbit, ilk akıllı saatini ertelemek zorunda kaldı. Şirket ürünün test aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle erteleme kararını aldı.



Ürettiği fitness takip cihazları en giyilebilir teknolojiler alanında büyük başarı yakalayan Fitbit, şimdi de akıllı saat işine giriyor. Bugüne kadar Flex, Charge ve Blaze gibi başarılı akıllı bileklikler çıkaran şirket, ilk akıllı saatini çok yakında satışa çıkaracak. Ancak yaşanan aksilikler şirketi ilk akıllı saatinin çıkışını ertelemek zorunda bıraktı.



Fitbit‘ilk akıllı saatini ertelemesinin sebebi cihazın prototiplerinde karşılaşılan sorunların bir türlü aşılamamış olması. Normalde yaz gelmeden çıkması beklenen akıllı saatin artık sonbaharda çıkması bekleniyor. Ancak net bir çıkış tarihi belirlenmiş değil. Prototipin aşamasında karşılaşılan sorunlardan biri anten yanlış yere yerleştirildiği için GPS'in çalışmaması. Ayrıca saati su geçirmez yapmaktada zorluk çekildiği söyleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre bunun gibi birçok sorunla karşılaşan şirket, en başa dönüp tasarımı yeniden yapmak zorunda kaldı.



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