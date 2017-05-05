

Fitbit akıllı saat sızdırılan yeni görüntüler sayesinde ilk kez görüldü. Fitbit, ilk akıllı saatinin Apple Watch'a rakip olmasını amaçlıyor.



Bildiğiniz gibi Fitbit giyilebilir teknoloji pazarının en başarılı şirketleri arasında yer alıyor. Şirket bu başarısını akıllı saatlerle değil fitness takibi amaçlı akıllı bileklikleri ile yakaladı. Ancak artık Fitbit de akıllı saat işine girmeye hazırlanıyor. Şirketin ilk akıllı saati üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Fitbit akıllı saat hakkında bugüne kadar çeşitli dedikodular geldi ama cihazın kendisi hiç görülmemişti.



Bu durum bugün değişti ve Fitbit akıllı saatin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Higgs kod adıyla bilinen akıllı saat ilk günden beri Apple Watch'a doğrudan rakip olsun geliştiriliyor. Bu yüzden de cihazda suya karşı koruma, kalp atışı monitörü, GPS, ödeme desteği, müzik dinleme ve yüksek kalite ekran gibi birçok özellik bulunması bekleniyor. Ancak sızdırılan bu ilk görüntüler Fitbit akıllı saatin beklendiği kadar etkileyici bir cihaz olmayacağını gösteriyor. Özellikle saatin tasarımı teknoloji dünyasını etkilemeyi başaramadı. Fitbit'in bu akıllı saat ile Apple'a rakip olması pek mümkün görünmüyor.



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