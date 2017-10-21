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FİRUZ KANATLI'NIN TABUTUNDAKİ KABE ÖRTÜSÜ, DİKKATLERDEN KAÇMADI


Firuz Kanatlı'nın Tabutundaki Kabe Örtüsü, Dikkatlerden Kaçmadı
Tarih : 21 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Firuz Kanatlı'nın Tabutundaki Kabe Örtüsü, Dikkatlerden Kaçmadı(10/10)6

Eskişehir'de tedavi altında tutulduğu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde 18 Ekim Çarşamba günü hayatını kaybeden ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Kanatlı için cenaze töreni düzenlendi.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Kanatlının cenazesi kendi yaptırdığı ve eşi Gülay Kanatlı'nın da cenazesinin kaldırıldığı Gümülcine Camiinde getirildi. Kanatlı ailesi burada gelen yakınlarının taziyelerini kabul etti. Ardından Firuz Kanatlı'nın cenazesi öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, omuzlarda tekbirler getirilerek Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirildi.

EN ÖNDE TORUNU YÜRÜDÜ

Cenazesinin getirildiği sırada torunu dedesinin fotoğrafıyla en önde yürüdü. Burada toplanan binlerce yakınından helallik alındıktan sonra Kanatlı'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN BİRÇOK KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Pati Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi, sivil toplum örgüt üyeleri, iş adamları, sanayiciler, yakınları ve çalışanları katıldı.

TABUTUN ÜZERİNDEKİ SİYAH ÖRTÜNÜN SIRRI

Firuz Kanatlı'nın tabutunun üzerindeki siyah örtü ise dikkatlerden kaçmadı. Posta.com.tr'nin haberine göre tabutun üzerindeki siyah örtü Kabe örtüsü. Mekke'de bulunan Kabe'nin örtüsü her yıl yenilenir. Kabe'nin içi de dışı da gül suyuyla temizlenir ve yeni Kabe örtüsü örtülür.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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