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Fırtınanın Vurduğu Houston'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

FIRTINANIN VURDUĞU HOUSTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

ABD'nin Houston kentinde, Belediye Başkanı Sylvester Turner, yağmalamaya karşı tahliye edilenlerin mal ve mülklerini korumak için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Fırtınanın Vurduğu Houston'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(7/10)3

Harvey tropikal fırtınası Houston'dan Louisiana'ya doğru uzaklaşırken, Houston Belediye Başkanı Turner tarihi bir karara imza attı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Turner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 10.00'dan sabah 5.00'e kadar tahliye edilmiş evlerin mal güvenliğinin sağlanması için büyükşehir sınıları içinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ifade etti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo "küçük ölçekli yağma" ve diğer suçlara ilişkin belediye başkanından sokağa çıkma yasağı talep etmişti.

Harris County Bölge Savcılığı da 48 saat içinde yağmalama girişiminde bulunan 14 kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti.

ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI

Yerel yetkililer, Harvey tropikal fırtınasının neden olduğu ölü sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Ölenler arasında, aracıyla sular altında kalan Houston Emniyet Müdürlüğünde 34 yıl görev yapan kıdemli polis Steve Perez'in de olduğu açıklandı.

ABD Sahil Güvenliği, Ulusal Muhafızlar, polis ve itfaiye teşkilatının şu ana kadar 9 binden fazla kişiyi kurtardıkları kaydedildi.

BUSH TEKSAS'TAN AYRILDI

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki afet bölgesine bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Houston'da yaşayan ABD eski Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush fırtına nedeniyle pazartesi günü Maine eyaletine gitti. Bush Maine'e giderken, "Kalbimiz Teksas'ta. Harvey'den etkilen bütün sevgili Houstonlularımız ve Teksaslılarımız için dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Harvey tropikal fırtınası nedeniyle, Houston'un da içinde olduğu 62 yönetim felaket bölgesi ilan edildi.

Acil yardım ve kurtarma çalışmalarına ABD ordusunun Teksas'taki 12 bin ulusal muhafız askerinin göreve çağrılmasının ardından, 20 binden fazla ulusal muhafız askerinin daha bölgeye sevk edileceği bildirildi.

Bölgede halen 30 Ulusal Muhafız birliği helikopterinin kurtarma ve tıbbi malzeme taşıma çalışmalarında görev yaparken, Teksas Valisi Greg Abbott bölgeye 24 helikopter daha istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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