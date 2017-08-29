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FIRTINADAN UÇAN BAYRAĞI YERDE BIRAKMAYAN GENÇLER GÜNÜN KAHRAMANI OLDU


Fırtınadan Uçan Bayrağı Yerde Bırakmayan Gençler Günün Kahramanı Oldu
Tarih : 29 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Fırtınadan Uçan Bayrağı Yerde Bırakmayan Gençler Günün Kahramanı Oldu(7/10)3

İstanbul'da etkili olan fırtınada şiddetli rüzgarın etkisiyle reklam panoları ve çatılar uçtu.

Sirkeci'de ise Büyük Postane'ye 30 Ağustos nedeniyle asılan dev Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye uçtu.

BAYRAĞI YERDE BIRAKMADILAR

Bu sırada yağmurdan korunmak için herkes bir yere sığınmışken 3 genç hiç düşünmeden fırlayarak fırtınadan uçan bayrağı yerden aldı.

Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.

TAKSİM SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan fırtına Taksim Meydanı'nı da savaş alanına çevirdi. Bir anda bastıran şiddetli yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığınırken şiddetli fırtına meydanı savaş alanına çevirdi. Taksim alt geçidi ve Taksim'e çıkan yolları ise sel bastı.

KAPALIÇARŞI YOĞUN YAĞIŞTAN ETKİLENDİ, SU BASTI

Yoğun yağışın ardından vatandaşların ve turistlerin yoğun kullanım halinde olduğu yerler de etkilendi. Kapalıçarşı girişinde hızla giren sular nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Caddelerden şiddetle akan sular, park yapılmaz dubasını sürüklemesi de kameraya yansıdı. Şiddetli sağanak yağışı şehri etkisi altına aldı. Yoğun yağıştan kaçan vatandaşlar çareyi kapalı alanlara saklanmakta ararken, Fatih'te bulunan tarihi kapalı çarşıda da vatandaşlar ve esnaf hızla gelen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Beylikdüzü'nde ise hızla ve aniden gelen yağışta vatandaşlar kaçacak yer aradı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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