FIRTINA SERT ESECEK
Beşiktaş'ın karşısına ofansif bir kadroyla çıkmayı planlayan Ersun Yanal, talebelerinden 90 dakika mücadele istedi
10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Bordo-mavili takımın teknik patronu Ersan Yanal, evlerindeki karşılaşmaya ofansif bir kadroyla çıkmayı planlarken, tüm oyuncularından 90 dakika boyunca mücadele ve hücuma katkı istedi.
Beşiktaş'ın oyun planı üzerinde detaylı inceleme yapan tecrübeli hocanın, yarınki karşılaşmada en büyük kozu ise son haftaların formda isimleri Castillo ve Olcay Şahan olacak. Yanal, ikiliden sahadaki görevlerini yerine getirmelerinin yanı sıra oyuna yön verme noktasında Yusuf Yazıcı'ya yardımcı olmalarını istedi. Ersun Yanal, hafta içinde yapılan idmanlarda kart cezalısı Dame N'Doye'un oynayamayacak olması nedeniyle Rodallega ile özel ilgilendi.
kaynak:sabah
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