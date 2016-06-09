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fırtına obüsleri daeş'i vurdu

FIRTINA OBÜSLERİ DAEŞ'İ VURDU

Türkiye, Fırtına obüsleriyle Suriye içinde saldırı hazırlığındaki DAEŞ hedeflerini vurdu.

Tarih : 09 Haziran 2016, 11:09
Puan Ver : Fırtına Obüsleri Daeş'i Vurdu(5/10)4


Türkiye, Fırtına obüsleriyle Suriye içinde saldırı hazırlığındaki DAEŞ hedeflerini vurdu. Hedef tespit sistemleriyle belirlenen hedeflerin vurulması sonucu 18 DAEŞ'li terörist öldürüldü.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye içindeki DAEŞ terör örgütü militanlarının Türkiye'ye atış yapma hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine sınırda konuşlu hedef tespit sistemleriyle belirlenen 14 DAEŞ hedefine 61 adet Fırtına obüsüyle atış yapıldı. Hedeflere Koalisyon uçakları da hava harekatı düzenledi. Yapılan atışlar ve hava harekatı sonucunda ilk tespitlere göre 18 DAEŞ terör örgütü mensubu öldürüldü. Terör örgütüne ait 2 silahlı araç, bir top mevzii ve 1 Savunma binası imha edildi.








Etiketler: Fırtına  Obüsleri  Daeş  İ  Vurdu    haber

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