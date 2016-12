Trabzonsporda yarın 30 oyuncu bir araya gelecek. Bordo mavililer, gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinin ardından çalışmalarına başlayacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak hafif antrenmanlarla sezonu açacak olan ordo mavili takım, ardından da ilk etap kampı için 3 Temmuz'da gideceği Slovakya'da çalışmalarına 16 Temmuz'a kadar devam edecek.







İLK ETAPTA AĞIRLIK GENÇ OYUNCULAR







Fransa'da Türkiye A milli futbol takımının maçlarını yorumlayan teknik direktör Ersun Yanal, milli takımın Euro 2016'dan elenmesi ile takımın başına beklenenden daha erken geçecek ve yeni sezon hazırlıklarına odaklanacak. İlk etap kampına altyapı ve 1461 Trabzon'dan gelecek olan futbolcuların yanı sıra yerli oyuncularında bir bölümü katılacak. 28 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında ise Yanal'ın özellikle hazırlık maçlarına önem vereceği bildirdildi.







OKAY ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLADI







Bu arada Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Tatilini kısa tutarak Trabzon'a gelen ve yaklaşık 5 gündür Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyona yönelik antrenmanlar yapan 22 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Ersun Yanal'ın gözüne girerek ilk 11'de kalıcı olmayı hedefliyor. Okay Yokuşlu, geride kalan sezonda Trabzonspor forması ile 36 maçta görev yapıp, 3 gol kaydetmişti.







GÖKSU'YLE YOLLAR AYRILDI







Trabzonspor altyapısından yetişen ve geride kalan sezonda MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen sağ bek Göksu Alhas ile bordo mavililer karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 26 yaşındaki Göksu'nun yeniden MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.