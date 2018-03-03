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Fırtına çıktı, İstanbul Boğazı pisliğe büründü

FIRTINA ÇIKTI, İSTANBUL BOĞAZI PİSLİĞE BÜRÜNDÜ

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından Boğaz'da kirlilik görüntüleri arttı. Turistik Ortaköy sahilinde kirlilikten deniz görünmüyor.

Tarih : 03 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Fırtına Çıktı, İstanbul Boğazı Pisliğe Büründü(9/10)5

İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası İstanbul Boğazı'nın ne kadar pis olduğunu gözler önüne serdi. Kıyıya sürüklenen pislikler ve deniz anası kümeleri boğazın incisi Ortaköy'ün manzarasını bozdu.

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarının ardından İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu. 13.20 itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına başladı. Yağışın yağmur ve dolu şeklinde olduğu görüldü.

YAĞMUR VE DOLU ETKİLİ OLDU

İstanbul'da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Şehrin çeşitli noktalarında görülen şiddetli yağmur ve dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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