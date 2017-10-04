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First Lady İç Çamaşırlarını Dağıtıyor Diyen Gazeteci Gözaltına Alındı!

FİRST LADY İÇ ÇAMAŞIRLARINI DAĞITIYOR DİYEN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI!

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşinin, destekçilerine giyilmiş gecelik ve iç çamaşırlarını bağışladığını iddia eden gazeteci gözaltına alındı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : First Lady İç Çamaşırlarını Dağıtıyor Diyen Gazeteci Gözaltına Alındı!(7/10)3

Zimbabve'de News Day adlı gazetenin muhabiri Kenneth Nyangani, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yle ilgili yazdığı haber nedeniyle gözaltına alındı.

"KULLANILMIŞ GECELİK VE İÇ ÇAMAŞIRLARINI BAĞIŞLIYOR"

Haberde Grace Mugabe'nin eşinin partisine üye olanlara yapılan giysi yardımları içerisinde Grace Mugabe'ye ait kullanılmış gecelik ve iç çamaşırlarının da bulunduğunu bilgisi yer alıyordu.

İFTİRA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Nyangani'nin avukatlığını üstlenen Simbabve İnsan Hakları için Avukatlar Örgütü ZLHR'den yapılan açıklamada, Nyangani'nin iftira suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İÇ ÇAMAŞIRLARININ FIRST LADY TARAFINDAN KULLANILMIŞ OLDUĞUNU YAZDI

News Day gazetesi pazartesi günü iktidardaki Zanu PF partisi milletvekillerinden Esau Mupfumi'nin öncülük ettiği bir bağış kampanyası hakkında haber yapmıştı. Haberde Mupfuni'nin, partililere kullanılmış kıyafatler dağıttığı ve dağıtım esnasında insanlara, bu kıyafetlerin şahsen Devlet Başkanı Mugaba'nin eşine ait olduğunu söylediği yer almıştı.Haberde Mumpfumi'nin dağıtım sırasında "Sizin için iç çamaşırlarım da var, sizinkilerin pek iyi durumda olmadığı söylendi bana. Bu yüzden gelin ve payınıza düşeni alın" sözlerine sarf ettiği bilgisine yer verildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: GAZETECİYİ DERHAL SERBEST BIRAKIN

Uluslararası Af Örgütü gazeteci Kenneth Nyangani'nin söz konusu haber nedeniyle gözaltına alınmasını, ülkedeki gazetecilere gözdağı vermek için yapılan planlı bir eylem olarak nitelendirdi ve Nyangani'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

EŞİNİN YERİNE ÜLKENİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR

Yurtdışına yaptığı alışveriş turlarıyla da tanınan 52 yaşındaki Grace Mugabe, 93 yaşındaki eşi Robert Mugabe'nin siyasi mirasını devralmak ve ülkenin başına geçmek istiyor.

37 YILDIR ÜLKEYİ AYNI KİŞİ YÖNETİYOR

Afrika'nın güneyinde yer alan Zimbabve 37 yıldır Robert Mugabe tarafından yönetiliyor. Zimbabve'deki mevcut ekonomik kriz nedeniyle nüfusun çoğu ikinci el kıyafetleri tercih etmek zorunda kalıyor.

Aralarında iç çamaşırların da bulunduğu ikinici el kıyafetlerin büyük bölümü Zimbabve'ye batı ülkelerinden gidiyor ve Mozambik üzerinden ulaştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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