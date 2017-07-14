İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Firmaların mail hesaplarına girip 1 milyon lira çaldılar!

FİRMALARIN MAİL HESAPLARINA GİRİP 1 MİLYON LİRA ÇALDILAR!

İstanbul'da bilgisayar korsanları, uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girdi, yazışmaları takip etti, para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para çaldı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Firmaların Mail Hesaplarına Girip 1 Milyon Lira Çaldılar!(10/10)6

İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girip yazışmaları takip eden bilgisayar korsanları para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para elde etti. O paralarla tatil yapan şebeke üyelerini polis yakaladı.

KENDİ HESAP NUMARALARINI VERDİLER

Havale yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını veren şüpheliler, bazı firma yetkililerini bu yolla dolandırdı. Korsanlar bu yöntemle yaklaşık 1 milyon tutarında döviz elde etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur olan firma yetkililerinin ihbarı üzerine inceleme başlattı.PARALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Adresleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şebeke üyelerinin, elde ettikleri paralarla fotoğraf çekip tatil yaptıkları, eğlence mekanlarına gittikleri tespit edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi ise aranıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Firmaların  Mail  Hesaplarına  Girip  1  Milyon  Lira  Çaldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER