FİRMALARIN MAİL HESAPLARINA GİRİP 1 MİLYON LİRA ÇALDILAR!
İstanbul'da bilgisayar korsanları, uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girdi, yazışmaları takip etti, para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para çaldı.
İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine girip yazışmaları takip eden bilgisayar korsanları para aktarımı yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını vererek yüklü miktarda para elde etti. O paralarla tatil yapan şebeke üyelerini polis yakaladı.
KENDİ HESAP NUMARALARINI VERDİLER
Havale yapacak olan firmaya kendi hesap numaralarını veren şüpheliler, bazı firma yetkililerini bu yolla dolandırdı. Korsanlar bu yöntemle yaklaşık 1 milyon tutarında döviz elde etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur olan firma yetkililerinin ihbarı üzerine inceleme başlattı.PARALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Adresleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şebeke üyelerinin, elde ettikleri paralarla fotoğraf çekip tatil yaptıkları, eğlence mekanlarına gittikleri tespit edildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR
Yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi ise aranıyor.
Kaynak: haberinburada
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