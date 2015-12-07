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firefox'a reklam aldığına alacağına pişman oldu!

FİREFOX'A REKLAM ALDIĞINA ALACAĞINA PİŞMAN OLDU!

Popüler internet tarayıcısı Firefox'un sahibi Mozilla Vakfı, şu sıralar kullanıcılarından gelen şikayetler nedeniyle son derece zor anlar yaşıyor.

Tarih : 07 Aralık 2015, 09:47
Puan Ver : Firefox'a Reklam Aldığına Alacağına Pişman Oldu!(7/10)5


Popüler internet tarayıcısı Firefox'un sahibi Mozilla Vakfı, şu sıralar kullanıcılarından gelen şikayetler nedeniyle son derece zor anlar yaşıyor. 



Uzun süre reklam üzerine gelir modeli oluşturmak için çalışan Mozilla, sonunda Firefox'un sekmelerine reklam alma yoluna gitmişti. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Firefox'u gözü para hırsı bürümüş ürünlerden farklı bir yere yerleştiren sadık kullanıcıları, tarayıcının her sekmesinde ayrı ayrı açılan reklamlar nedeniyle şok yaşayarak şikayete başladılar.



Bunun üzerine Mozilla Vakfı yöneticileri, Firefox reklamlarını mercek altına aldılar ve attıkları reklam adımının Firefox kullanıcıları için “fazla” olduğuna karar verdiler. Mozilla İçerik Başkan Yardımcısı Darren Herman, Firefox'un çok büyük reklam potansiyeli olduğunu ancak kullanıcıların agresif reklam politikalarına hazır olmadığını ve haklı olarak tepki verdiklerini belirterek, tepki çeken mevcut reklam uygulamalarını kaldıracaklarını açıkladı. Reklam piyasasının kullanıcılara saygılı yeni bir reklam anlayışı geliştirmek zorunda olduğunu da vurgulayan Darren Herman, Firefox kullanıcılarının temiz, kolay, hızlı ve rahatsız edici reklamlarla kirlenmemiş bir tarayıcı kullanma haklarına saygı duyduklarının da altını çizdi. Bize de bu bakış açısını tebrik etmek kaldı.



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