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firefox os desteği resmi olarak sonlanıyor!

FİREFOX OS DESTEĞİ RESMİ OLARAK SONLANIYOR!

Mozilla Firefox OS işletim sisteminin fişinin çekileceği daha önce açıklanmıştı. Şimdi resmi olarak destek kesiliyor.

Tarih : 07 Şubat 2016, 14:37
Puan Ver : Firefox Os Desteği Resmi Olarak Sonlanıyor!(6/10)5


Mozilla vakfının önemli çalışmalarından biri olan Firefox OS mobil işletim sistemi için kalan son umutlar an itibariyle tükendi. Mozilla, Firefox OS desteğini keseceğini açıkladı.



Aralık 2015'te son verilecek projeler listesine giren Firefox OS artık resmen rafa kaldırılıyor. Yaklaşık iki yıldır geliştirilen mobil işletim sisteminden umut kesildi. Android ve iOS karşısında yenilgiyi kabul eden Mozilla, daha verimli projelere vakit ayıracaklarını dile getirdi.



Firefox OS son olarak 2.6 sürümü ile karşımıza çıkacak ve yayınlanan son sürümden sonra destek kesilecek. Mayıs 2016, Firefox OS işletim sisteminin son ayı olacak. Peki Mozilla bundan sonra ne yapacak?



Mobil ve masaüstü platformlardaki etkinliğini artırmaya çalışması bu aşamadan sonraki en mantıklı adım olacaktır. Mobil tarafta Chrome ve Safari tarayıcılarının üstünlüğü tartışılmayacak düzeyde. Masaüstü platformlarda ise Chrome oldukça önde. Bu platformlarda yarışa girmek, Mozilla'nın geleceği için en mantıklı strateji gibi görünüyor.



Diğer tarafta ise artık gözler Ubuntu'da. Özgür yazılım Ubuntu da önümüzdeki süreçte pes ettiğini duyurabilir. Milyonlarca iOS ve Android cihaz arasında yeni bir işletim sistemini canlandırmak son derece zor. Bunun en güzel örneğini Microsoft ve Windows Phone, Windows 10 Mobil tarafında görüyoruz.



 



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Etiketler: Firefox  Os  Desteği  Resmi  Olarak  Sonlanıyor    haber

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