Firefox, çok özel bir versiyonla kullanıcılarla buluştu. Açık kaynak temelli tarayıcının Firefox 50.0 sürümü, pek çok yeniliği bünyesinde barındırıyor.



Mozilla'nın son alametifarikası Firefox 50.0 Windows, Mac, Linux ve Android sürümleriyle yayınlandı. Tarayıcı Firefox 50.0 sürümüyle, mücadelede tazelenerek güç buluyor.



Firefox 50.0'nin ilk artısı, artık video tabanlı sitelere, garip eklentiler olmaksızın destek sağlaması. Söz konusu eklentiler, tarayıcının performansını kayda değer seviyede düşürüyordu.



SDK uygulamalarını, yeni SDK ara birimi ile tanımlayan mimari sayesinde; indirme koruması en yüksek düzeyde sağlanmış. Bahsi geçen yapı, Windows, Mac ve Linux'da zararlı eklentiler indirmenize de engel oluyor.



Uzun süredir talep edilen tam sayfa görüntüleme desteği de, Ctrl+Alt+R tuşlarıyla kolayca aktif edilebiliyor. Mozilla, sadece kendine özgü bir Emoji veritabanıyla birlikte geliyor ve özellikle arkadaşlarınızla olan iletişimiz de, keyifli anlar yaşamanızı sağlıyor.



Android sürümündeki yenilikler ise sınırlı olsa da, faydalı. Zira Firefox; artık çok daha verimli geçmiş aramalarına ve oynatıcı sayesinde, tam HLS video desteğine sahip.



Daha önce de belirttiğimiz gibi, güncel tarayıcı geliştirici Mozilla için çok özel bir öneme sahip. Zira yazılım devi, tarayıcı sektörüne adım atışının 12.yılını kutluyor. Her ne kadar eskisi kadar güçlü olmasa da, Firefox; Chrome (yüzde 55 pazar payı) ve Explorer'ın (yüzde 23 pazar payı) ardından yüzde 11 ile üçüncü sırada ve hala pek çok kullanıcının gözdesi.