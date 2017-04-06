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FIRAT KALKANI'NDAN SONRA 'DİCLE KALKANI' GELİYOR


FIRAT KALKANI'NDAN SONRA 'DİCLE KALKANI' GELİYOR
Tarih : 06 Nisan 2017, 09:54
Puan Ver : Fırat Kalkanı'ndan Sonra 'dicle Kalkanı' Geliyor(7/10)9


Musul'un batısında terör örgütü PKK'nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar (Şengal) bölgesine operasyonun eli kulağında. ABD'nin, Suriye'nin kuzeyi için tasarladığı ‘terör koridoru' projesine Fırat Kalkanı ile büyük darbe indiren Mehmetçik, koridorun doğu yakasındaki en stratejik noktayı teröristlerden temizlemeye hazırlanıyor.



Çok yakında başlaması beklenen Dicle Kalkanı Harekâtı, Başika'da eğitilen güçlerle birlikte yaoılacak. Tıpkı Suriye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi ‘DEAŞ işgalini' bahane eden PKK, 2014 Ağustos'unda Sincar'a yerleşmiş ve buradan bir daha çıkmadı.



Ankara, teröristlerin buradan temizlenmesi yönünde Bağdat ve Erbil yönetimlerini defalarca uyardı ancak şimdiye dek bir sonuç alamadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin PKK'ya yönelik “Sincar'ı terk et” çağrıları da hep sözde kaldı. Peşmerge güçleri şimdiye dek teröristlere karşı harekete geçmedi.



 



kaynak:hürriyet








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