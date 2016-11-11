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FIRAT KALKANINDAN KÖTÜ HABER: 8 ÖSO ASKERİ ŞEHİT!


FIRAT KALKANINDAN KÖTÜ HABER: 8 ÖSO ASKERİ ŞEHİT!
Tarih : 11 Kasım 2016, 13:26
Puan Ver : Fırat Kalkanından Kötü Haber: 8 Öso Askeri Şehit!(5/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin yapılan açıklamada, "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, 8 muhalif şehit olmuş, 7 muhalif yaralanmış, harekata destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir" denildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.



 



 



kaynak:milliyet



 








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