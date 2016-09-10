FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLAN ASKER FETULLAH GÜLEN'İN KÖYLÜSÜ ÇIKTI
Fırat Kalkanı harekatında dün Suriye'nin Tell El Hava Köyü yakınlarında tankın isabet alması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Er Burak Karakoç'un, Fetullah Gülen'in köylüsü olduğu ortaya çıktı. Şehit Karakoç'un acı haberi Erzurum Pasinler'in Korucuk Köyü'ndeki yakınlarını yasa boğdu.
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