Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi

FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLAN ASKER FETULLAH GÜLEN'İN KÖYLÜSÜ ÇIKTI


FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLAN ASKER FETULLAH GÜLEN'İN KÖYLÜSÜ ÇIKTI
Tarih : 10 Eylül 2016, 12:20
Puan Ver : Fırat Kalkanı'nda Şehit Olan Asker Fetullah Gülen'in Köylüsü Çıktı(9/10)11


Fırat Kalkanı harekatında dün Suriye'nin Tell El Hava Köyü yakınlarında tankın isabet alması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Er Burak Karakoç'un, Fetullah Gülen'in köylüsü olduğu ortaya çıktı. Şehit Karakoç'un acı haberi Erzurum Pasinler'in Korucuk Köyü'ndeki yakınlarını yasa boğdu.








Etiketler: Fırat  Kalkanı  Nda  Şehit  Olan  Asker  Fetullah  Gülen  İn  Köylüsü  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER