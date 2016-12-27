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fırat kalkanı'nda önemli gelişme

FIRAT KALKANI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 27 Aralık 2016, 09:59
Puan Ver : Fırat Kalkanı'nda Önemli Gelişme(5/10)7


Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:sabah








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