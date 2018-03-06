FIRAT KALKANI'NDA KURTARILAN EL BAB'TA BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ 5 YARALI
Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen El Baba'ta bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Bab ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçe merkezinde muhaliflere bağlı polis merkezi yakınlarında akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ
Bab Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Ekipleri Başkanı Halid El-Kiriz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam yerel saat göre 19.00 sularında (TSİ 20.00'de) kent merkezinde şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerimiz, saldırının bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini tespit etti." dedi.
SALDIRIYI ÜSTELENEN OLMADI
El-Kiriz, saldırının Bab merkezinde yapımı devam eden PTT binası ve polis merkezinin yakınında gerçekleştiğini, patlamada 1 sivilin öldüğünü, 5 sivilin yaralandığını belirtti.
Bu arada saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bab ilçesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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