

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 85'inci gününde, Bab kuzeydoğusunda yer alan Kabbasin ve El-Bab batısındaki Al Kufayr meskûn mahallerinde kontrol sağlandığını açıkladı. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalifin şehit olduğu, 14 Muhalifin ise yaralandığı belirtildi.







TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının" ülknin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.







kaynak:yenişafak