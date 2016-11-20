FIRAT KALKANI'NDA 2 ASKER YARALANDI
KİLİS'in karşısındaki Suriye topraklarında yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 Türk askerleri, helikopterle Gaziantep'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında 89 günden bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli 2 Türk askeri, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yaralandı.
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