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FIRAT KALKANI'NDA 2 ASKER YARALANDI


FIRAT KALKANI'NDA 2 ASKER YARALANDI
Tarih : 20 Kasım 2016, 20:39
Puan Ver : Fırat Kalkanı'nda 2 Asker Yaralandı(10/10)9


KİLİS'in karşısındaki Suriye topraklarında yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 Türk askerleri, helikopterle Gaziantep'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında 89 günden bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli 2 Türk askeri, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yaralandı.








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