

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 13 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 32 terörist etkisiz hale getirildi.







Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 107 günden bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 13 hedef imha karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi. 32 teröristin öldürüldüğü harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



"DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan 3 adet tank, 2 kontrol noktası, 3 barınma yeri, 3 karargah binası, 1 bomba yüklü araç toplam 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, DEAŞ terör örgütüne ait 1 zırhlı araç ve 9 mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 22 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 42 mayın ve 2008 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.







kaynak:sözcü