O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

FIRAT KALKANI'NDA 13 HEDEF VURULDU: 32 DEAŞ'LI ETKİSİZ


FIRAT KALKANI'NDA 13 HEDEF VURULDU: 32 DEAŞ'LI ETKİSİZ
Tarih : 08 Aralık 2016, 11:53
Puan Ver : Fırat Kalkanı'nda 13 Hedef Vuruldu: 32 Deaş'lı Etkisiz(7/10)4


Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 13 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 32 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 107 günden bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 13 hedef imha karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi. 32 teröristin öldürüldüğü harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



"DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan 3 adet tank, 2 kontrol noktası, 3 barınma yeri, 3 karargah binası, 1 bomba yüklü araç toplam 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, DEAŞ terör örgütüne ait 1 zırhlı araç ve 9 mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 22 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 42 mayın ve 2008 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Fırat  Kalkanı  Nda  13  Hedef  Vuruldu  32  Deaş    Etkisiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER