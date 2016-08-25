FIRAT KALKANI OPERASYONU: TÜRK TANKLARI CELABRUS'TA!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm kuvvetlerindeki seçkin birliklerinden oluşturulan Müsterek Özel Görev Kuvveti, dün sabaha karşı saat 04.00'te Suriye'nin Cerablus bölgesini IŞİD'den temizlemek için 'Fırat Kalkanı' adlı askeri harekât başlattı. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atılmasıyla başlayan harekâta daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar da katıldı. Saat 11.07 itibariyle de 20 kadar Türk tankı Suriye topraklarına girerek, Cerablus çevresinde IŞİD'e ait köyleri vurmaya başladı.
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