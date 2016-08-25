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FIRAT KALKANI OPERASYONU: TÜRK TANKLARI CELABRUS'TA!


FIRAT KALKANI OPERASYONU: TÜRK TANKLARI CELABRUS'TA!
Tarih : 25 Ağustos 2016, 09:21
Puan Ver : Fırat Kalkanı Operasyonu: Türk Tankları Celabrus'ta!(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm kuvvetlerindeki seçkin birliklerinden oluşturulan Müsterek Özel Görev Kuvveti, dün sabaha karşı saat 04.00'te Suriye'nin Cerablus bölgesini IŞİD'den temizlemek için 'Fırat Kalkanı' adlı askeri harekât başlattı. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atılmasıyla başlayan harekâta daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar da katıldı. Saat 11.07 itibariyle de 20 kadar Türk tankı Suriye topraklarına girerek, Cerablus çevresinde IŞİD'e ait köyleri vurmaya başladı.








Etiketler: Fırat  Kalkanı  Operasyonu  Türk  Tankları  Celabrus  Ta    haber

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