Türkiye Varlık Fonu Birçok Katkı Sağlayacak
Trump 'suçlu'yu Buldu: Eğer Bir Şey Olursa...
Göz Tembelliği Tedavisinde Sınır 8-9 Yaş
Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de
Tuba Büyüküstün Ve İbrahim Kutluay Yasak Aşk Yaşıyor
Kırgızistan Fetö İçin Düğmeye Bastı!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Fikret Orman'a Süt Kupası Yanıtı
Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci Günü
Tartıştığı Damadını Öldürdü
19 İlde Daeş Operasyonu!
Meteoroloji Uyardı: Kar Yeniden Geliyor!
Konya'da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var
Facebook, Kendi Tv Uygulaması İle Yeni Bir Atılım Yapacak
İphone 6S Bu Sefer Florida'da Patladı
Twitter , Trump'a Karşı 1,6 Milyon Dolar Bağışladı
Facebook'dan Arkadaşlarınıza Özel Uygulama
Injustice 2 ‘Den Yeni Bilgiler Geldi
Samsung S8 ‘E Az Kaldı
Facebook'un Fotoğraf Arama Motoru Nesneleri Tanıyor

FIRAT KALKANI HAREKATININ 167'NCİ GÜNÜ


FIRAT KALKANI HAREKATININ 167'NCİ GÜNÜ
Tarih : 06 Şubat 2017, 10:16
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci Günü(6/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığı açıklandı. Hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise yaralandığı bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "FIRAT Kalkanı Harekatı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.



Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulanarak, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı kaydedildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktasının imha edildiği bildirildi.



İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise yaralandığı ifade edildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Fırat  Kalkanı  Harekatının  167  Nci  Günü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER