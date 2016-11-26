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FIRAT KALKANI HAREKATI'NDAN BİR ACI HABER DAHA


FIRAT KALKANI HAREKATI'NDAN BİR ACI HABER DAHA
Tarih : 26 Kasım 2016, 11:03
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatı'ndan Bir Acı Haber Daha(10/10)11


Suriye'nin kuzeyinde TSK güçlerine yönelik DEAŞ saldırısında 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı öğrenildi.



Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan harekat sırasında, Suriye'nin kuzeyinde askerlere yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.



Şehit ve yaralılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerlerden 2'si Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, şehidin cenazesi ve yaralı diğer asker ise askeri helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.



Yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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