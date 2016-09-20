

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos'ta Suriye'nin Cerablus kentinin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için başlatılan Fırat Kalkanı harekatında bugün 2 asker daha şehit oldu. Cerablus ile Rai arasındaki bölgede yürütülen harekatta meydana gelen patlamada yaralandığı ve tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, harekatta böylece şehit olan asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.