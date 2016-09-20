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FIRAT KALKANI HAREKATI'NDAN ACI HABER GELDİ!


FIRAT KALKANI HAREKATI'NDAN ACI HABER GELDİ!
Tarih : 20 Eylül 2016, 12:05
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatı'ndan Acı Haber Geldi!(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos'ta Suriye'nin Cerablus kentinin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için başlatılan Fırat Kalkanı harekatında bugün 2 asker daha şehit oldu. Cerablus ile Rai arasındaki bölgede yürütülen harekatta meydana gelen patlamada yaralandığı ve tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, harekatta böylece şehit olan asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.








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