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FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA EN ÖNEMLİ ADIM! ÜÇ DARBE BİRDEN İNECEK...


FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA EN ÖNEMLİ ADIM! ÜÇ DARBE BİRDEN İNECEK...
Tarih : 19 Kasım 2016, 11:15
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatı'nda En Önemli Adım! Üç Darbe Birden İnecek...(6/10)8


Türkiye'nin desteklediği ÖSO güçleri IŞİD'in elindeki kasabayı kuşattı, tüm yolların geçtiği El Bab'a artık kilometreler kaldı. Diğer yandan Suriye ordusu ile PKK'nın uzantısı YPG de stratejik önemi çok yüksek kasabayı hedefliyor. İran basını, rejim güçlerinin El Bab'a operasyona hazırlandığını yazdı.



Türkiye, El Bab'ın alınmasıyla hem rejime hem de terör örgütleri IŞİD ve YPG'ye birden darbe vuracak. Kasabanın alınmasının ardından Türk özel kuvvetleri ve ÖSO, rejim askerleri ve YPG güçleriyle karşı karşıya gelebilir.



 



 



kaynak:milliyet








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