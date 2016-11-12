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FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 81'İNCİ GÜN


FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 81'İNCİ GÜN
Tarih : 12 Kasım 2016, 11:00
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatı'nda 81'inci Gün(5/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 81'inci gününde Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edilerek, DEAŞ unsurlarının savunma mevzii olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta kontrol merkezi ve 1 aracın imha edildiğini açıkladı. Harekatın neticesinde 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, havadan ve karadan sağlanan ateş desteği ile Şadır ve Tileli meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.



5 MUHALİF ŞEHİT OLDU



Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 5 Muhalifin şehit olduğu, 18 Muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarında ise zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedilerek, 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 189 meskun mahalde (yaklaşık bin 530 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtildi.



Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 73 DEAŞ ve 2 PKK / PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PKK/PYD TÖ mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının etkisiz hale getirildiği vurgulandı.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edilip, DEAŞ unsurlarının savunma mevzii olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta kontrol merkezi ve 1 aracın imha edildiği belirtilerek harekatın neticesinde 18 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



 



kaynak:habertürk








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