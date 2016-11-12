

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği hava harekatı ile 18 DEAŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 gün sonra Suriye'nin kuzeyinde bulunan DEAŞ örgütünün hedefleri hava harekatı operasyonu düzenlendi. TSK'dan gelen son dakika açıklamasına göre; 'Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edilerek DEAŞ unsurlarının 2 bina ve 2 komuta merkezi ve 1 araç imha edilmiştir' denildi.







Savaş uçakları 19 Ekim tarihinden sonra ilk kez Suriye sınırında operasyon gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nde TSK'ya ait uçaklar Salva batısında tespit edilen hedeflere operasyon düzenlendi ve hava harekatında 18 DEAŞ üyesi öldürüldü.







Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tam 19 gün sonra Suriye'nin kuzeyindeki DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. TSK tarafından Fırat Kalkanı'nın 81. gününe ilişkin yapılan bilgilendirmede, Türk savaş uçaklarının DEAŞ hedeflerini vurduğu ve 18 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirdildi. Bilgilendirmede, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Salva batısında tespit edilen hedeflere hava harekâtı icra edilerek, DEAŞ unsurlarının savunma mevzii olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta kontrol merkezi ve 1 araç imha edilmiştir. Harekatın neticesinde 18 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.