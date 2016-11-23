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fırat kalkanı harekatı

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından DEAŞ terör örgütü kontrolündeki El Bab ve Şabviran bölgelerindeki 9 hedefe düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan 2 karargah binası, 4 savunma mevzisi ve bir cephanelik imha edildi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 09:45
Puan Ver : Fırat Kalkanı Harekatı(5/10)5


Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından DEAŞ terör örgütü kontrolündeki El Bab ve Şabviran bölgelerindeki 9 hedefe düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan 2 karargah binası, 4 savunma mevzisi ve bir cephanelik imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 92. gününe geldi.



Harekat kapsamında muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, Karadağ bölgesinde El Bab'ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması hedefi doğrultusunda karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekat faaliyetlerinin icrasına devam edildi.



 



kaynak:habertürk








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