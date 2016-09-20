

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 28'inci gününde, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan IŞİD denetimindeki bölgeler karadan ve havadan hedef alındı.



TSK'nın geçen 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki IŞİD denetimindeki El Bab ilçesine ilerlemeye çalışıyor. Şu ana kadar 900 kilometre kareyi aşkın alanı denetimine almayı başaran ÖSO, IŞİD'in önemli merkezlerinden El Bab ilçesine ise 10 kilometre mesafeye ulaştı. IŞİD'in denetimindeki ilçeyi ele geçirmek isteyen ÖSO'nun ilerleyişi sırasında, güzergah üzerindeki IŞİD denetiminde olan bölgeler ise sınır hattında konuşlu obüsler ve çok namlulu roketatarların yanı sıra koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.