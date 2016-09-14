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fırat kalkanı dosta güven, düşmana korku veriyor

FIRAT KALKANI DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, bölgeyi terör örgütlerinden temizlerken, uzun süredir sığınmacı konumundaki sivillerin de güvenle ülkesine dönmesine zemin hazırladı.

Tarih : 14 Eylül 2016, 13:57
Puan Ver : Fırat Kalkanı Dosta Güven, Düşmana Korku Veriyor(8/10)9


 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, bölgeyi terör örgütlerinden temizlerken, uzun süredir sığınmacı konumundaki sivillerin de güvenle ülkesine dönmesine zemin hazırladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyonlarla TSK'nın faaliyetleri arasında ciddi fark olduğunu söyledi.



Yaklaşık 6 yıldan bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de özellikle Türkiye sınırına yakın bölgeleri elinde bulunduran terör örgütlerinin son dönemlerde ciddi risk oluşturduğunu anımsatan Şahin, harekat sayesinde terör örgütlerinin bölgeden hızla uzaklaştırıldığını ve bu konuda etkili sonuçlar aldıklarını ifade etti.








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