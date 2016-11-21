

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ ve 11 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı ve DEAŞ terör örgütü ile PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçlarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.







El-Bab'ın doğu ve batı bölgelerinin kontrol edilmesine yönelik devam eden harekata ilişkin yapılan açıklamada, DEAŞ'ın çekilmesi sonucu PYD/PKK unsurlarınca ele geçirilen Şeyh Nasır meskun mahallinde kontrolün sağlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, koalisyon güçleri tarafından hava harekatının icra edilmediği belirtilirken, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde 11 el yapımı patlayıcının imha edildiği ve bugüne kadar toplamda çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 673 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.







kaynak:yenişafak