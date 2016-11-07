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FIRAT KALKANI 76'NCI GÜN


FIRAT KALKANI 76'NCI GÜN
Tarih : 07 Kasım 2016, 09:58
Puan Ver : Fırat Kalkanı 76'ncı Gün(10/10)8


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı 76'ncı gününde, yaşanan çatışmalarda, 4 muhalifin şehit olduğunu, 2 Muhalifin ise yaralandığını açıkladı. 58 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 1 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı da bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatının" ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.



Mare sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından ileri harekata devamla, Rai güneydoğusunda yer alan Burj, Tall Aşah ve Amiriyah meskün mahallinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, yer yer DEAŞ terör örgütü unsurları ile temasın, düşük yoğunluklu çatışmaların ve mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.








Etiketler: Fırat  Kalkanı  76  Ncı  Gün    haber

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