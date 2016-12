CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası Fırat, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Meclis başkan adayı olarak, AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü vurgulayan Fırat, CHP ile de oldukça verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası Fırat, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Meclis başkan adayı olarak, AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü vurgulayan Fırat, CHP ile de oldukça verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.







Fırat, CHP ile parlamentonun kanunlar fabrikası olmaktan çıkarılıp, gerçek anlamda çalışması, milletvekillerinin ve parlamentonun itibarının sağlanması, Türkiye'de, siyasi partiler ve seçim kanunu gibi önemli kanunların biran önce değiştirilmesi konusunda aynı görüşü paylaştıklarını belirterek, şunları ifade etti:







CHP yetkililerine, kendilerini kabul ettikleri için teşekkürlerini sunan Fırat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







"AK Parti'nin son turda sizi 60 milletvekiliyle destekleyip, dördüncü tura taşıyacağı ve Baykal'ı geride bırakacağı iddiaları var. Bu iddialarla ilgili düşünceniz nedir?" sorusuna, Fırat, "Her seçimde bu nevi iddialar ortaya atılır ama gerçekliği nedir? Çok fazla bir zaman kalmadı, Çarşamba günü hep beraber görürüz ama ben böyle bir yönteme baş vurulacağı kanısında değilim. Çünkü, kendi grubunuzun milletvekilinin elini, bir şekilde başkasına oy vermeye alıştırırsanız, sonunda fazla kontrol edememe imkanı da ortaya çıkar. Bu da birtehlikedir, siyasetin cilvelerinden birisidir. Ama her şeyden öte iki gün içinde neticelenecek olan bir seçim. Her beraber izleyip görelim" dedi.







"Mühim olan saygı duruşunda bulunmak"







Dengir Mir Mehmet Fırat, "TBMM'deki milletvekili yemin töreninde, HDP'li milletvekilleri, İstiklal Marşı'nı okumadı. Siz, meclis başkanseçilirseniz, İstiklal Marşı'nı okuyacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:







"Tabii, ben İstiklal Marşı'nın bütün kıtalarını bilmiyorum, ezberimde değil. Ama 12 Eylül zindanlarından geçmiş olanlar, şimdi okuduğumuz kıtayı değil, tümünü ezberlemek zorundalardı yoksa sopa eşliğinde onu öğreniyorlardı. O bakımdan tabii ki İstiklal Marşı'nı sopayla öğretmenin veya dayakla özdeşleştirmenin de çok faydalı olmadığını bu şekilde de görmüş oluyoruz, bu onun bir tezahürü de olabilir. Yoksa ben şuna inanıyorum ki hiçbir arkadaşımızın İstiklal Marşı ile bayrakla herhangi bir sorunu yok. İçerik olarak belki karşı çıktığımız noktalar olabilir. Yalnız bunu HDP'li milletvekillerine şey yapmak gerekmez. Diğer siyasi partilerin de zaman zaman İstiklal Marşı'nın içeriğiyle ilgili söylemleri olmuştur, tasvip etmedikleri cümleler olmuştur ama İstiklal Marşı'nı bugünkü şartlar içesinde değil, o günkü şartlar içerisinde Akif nasıl yazmıştır veya ne anlamda yazmıştır, ona bakmak lazım. Ama bu çok da önemsenecek bir şey değil. Herkesin sesi çok güzel değil, herkes müziğe de çok fazla aşina değil, benim gibi. Dolayısıyla mühim olan ona karşı saygı duruşunda bulunmaktır. Esas olan budur. Ama, 'mutlaka İstiklal Marşı söylenecek' diye bir şey yaparsanız, o zaman 12 Eylül zindanlarını hatırlatmış olursunuz."







"Savaşa sokma riskini alabilecek hükümet yok"







"Türk silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye müdahale edeceği" iddialarına ilişkin bir soruya Fırat, "Şu anki hükümet, geçici bir hükümet. Türkiye'yi savaşa sokma riskini alabilecek bir hükümet yok halen. Dolayısıyla, çok ciddi bir konu olan savaşı, böyle geçici bir hükümet sırasında alınmasını doğru bulmuyoruz" karşılığını verdi.







Fırat, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin gerekçelerinin, geçerli olduğu kanısında olmadığını savunarak, şunları kaydetti:







"Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesi, bana göre Türkiye'nin bir felaketi olur. İçinden çıkılmaz bir hal alır. Bunun sorumluluğunusırtlayabilecek bir siyasiyi de ben düşünmek dahi istemiyorum. Ama gazetelerden aldığım haberlere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, çok daha aklı selimle bu konuyu irdeliyor. Doğrudur, Suriye'ye girmiş olmak, yalnız Suriye'deki gruplarla çatışmayı değil? Bunun yanında Rusya'nın, İsrail'in, İran'ın tutumlarını da çok iyi değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla böyle bir savaşta kimlerle savaşacağınızı peşin olarak tayin edemezsiniz. Böyle bir maceraya da Türkiye, yeni bir hükümetin kurulup, yeni mecliste konuşulmadan karar verilmesinin ben doğru olduğu kanısında değilim."







Kılıçdaroğlu ile Fırat'ın görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Haluk Koç ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya da hazır bulundu.