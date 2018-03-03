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Firari savcı baba evinde yakayı ele verdi! İşte operasyonun detayları

FİRARİ SAVCI BABA EVİNDE YAKAYI ELE VERDİ! İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI

FETÖ yapılanmasına yönelik İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari savcı, Aksaray'da babasına ait evde yakalandı.

Tarih : 03 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Firari Savcı Baba Evinde Yakayı Ele Verdi! İşte Operasyonun Detayları(8/10)4

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Aksaray'da gözaltına alındı.

BABASINA AİT EVDE BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Ersan Y'nin, Aratol Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.

OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, Ersan Y'yi evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y'nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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