FİRARİ İŞ ADAMI CEM UZAN FENALAŞIP, ACİL SERVİSE KALDIRILDI
Hakkında yakalama kararı bulunan firari iş adamı Cem Uzan, geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti. Uzan, gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu, Nice kentindeki Lenval De Jour Hastanesi'nin acil servisinde aldı.
İLAÇ TEDAVİSİ GÖRDÜ
2009 yılından beri Paris'te yaşayan firari iş adamı Cem Uzan, 2012'de Fransız Fanny Blanchelande ile evlenmişti. Posta gazetesinin haberine göre, Uzan geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti. Gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu Nice kentindeki Lenval De Jour Hastanesi'nin acil servisinde aldı. Geceyi hastanede geçiren Cem Uzan'a ilaç tedavisi uygulandı. Uzan, 2005 yılında da kalp spazmı geçirmişti.
2009 YILINDA PARİS'E YERLEŞMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi Uzan, 2002 yılında Genç Parti'yi kurmuş, ancak genel seçimlerde barajı aşamamıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Uzan, 2009 yılında Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşmişti.
Kaynak: haberinburada
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